Опубликовано видео провала запуска ракеты-носителя «Вега»

Видеозапись, на которой виден процесс запуска с аэродрома Куру и неудачи ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ на борту, появилось в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале SciNews.

На кадрах видно, как ракета стартовала с аэродрома, но через пару минут она стала падать. Через какое-то время святящийся шар и вовсе полностью исчез в небе.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты-носителя «Вега» с Куру обернулся фиаско.

Выяснилось, что почти сразу после старта ракеты произошла какая-то неполадка.

Стоит отметить, что это первый неудачный запуск ракеты данного класса.