Запуск ракеты-носителя «Вега» с Куру обернулся фиаско

Запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане ракеты легкого класса Vega («Вега») с военным спутником Falcon Eye 1 из ОАЭ завершился неудачей, передает ТАСС.

Выяснилось, что почти сразу после старта ракеты произошла какая-то неполадка.

Стоит отметить, что это первый неудачный запуск ракеты данного класса.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками стартовала с космодрома Плесецк.

Вега — легкая одноразовая ракета-носитель, совместно разрабатываемая с 1998 года Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Ракета названа в честь второй ярчайшей звезды северного полушария.