Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона

В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона — генералу Гюдену. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента фонда развития русско-французских исторических инициатив Марии Катасоновой.

По ее словам, Гюден получил смертельное ранение во время битвы при Валутиной горе и был, скорее всего, захоронен на Королевском бастионе.

«И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден», — отметила Катасонова.

Она также добавила, что генерала захоронили в одиночной могиле как «великого воина».

Кроме того, вице-президент уточнила, что у останков отсутствует левая нога, а правая нога повреждена. Как раз такие ранения Гюден получил в ходе битвы, пояснила она.

Она заключила, что, если останки действительно принадлежат Гюдену, то его перезахоронят во Франции.