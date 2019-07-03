«Путь в загробный мир» нашли в древнейшей пирамиде Египта

Археолог Камиль Курашевич из Варшавского университета заявил, что ученые практически разгадали тайну рва, который окружает египетскую пирамиду Джосера. Об этом сообщает Science in Poland.

По его словам, данный ров представляет собой трехмерную модель пути фараона в загробный мир.

Сам ров, отметил археолог, включает в себя траншею глубиной 20 и шириной 40 метров, также там есть невысокие горизонтальные коридоры.

Один из таких коридоров, добавил Курашевич, ведет в небольшую комнату, где находится гарпун с изображениями змей.

Археолог полагает, что данное оружие могло быть одной из опасностей, ожидающих египетского правителя, либо же средством защиты на его пути в загробную жизнь.

Согласно верованиям египтян, чтобы насладиться загробной жизнью, покойный должен был преодолеть ряд препятствий, пояснил археолог.

Ранее сообщалось, что мумии с драгоценностями нашли у древнейшей пирамиды Египта.