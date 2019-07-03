Расшифрованы загадочные знаки на месте гибели группы Дятлова

Представитель народов манси Валерий Анямов расшифровал загадочные знаки на месте гибели группы Дятлова. Об этом он заявил в эфире телешоу «На самом деле».

Он опроверг версию о том, что мансийцы могли быть причастны к гибели студентов из группы Дятлова в начале февраля 1959 года. .

По его словам никаких мансийцев в это время в тех местах быть не могло, так как не на кого было охотиться.

В ходе программы Анямов рассказал, что значат непонятные рисунки — черточки и загогулины на стволах деревьев.

«Видите три черточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак — родовой, то есть это были мои родственники — Анямовы. Три черточки внизу — это три собаки, которые были с охотниками», — пояснил он.

Ранее проводник группы Игоря Дятлова, трагически погибшей в уральских горах в 1959 году, рассказал, что именно он в последний раз видел молодых людей живыми и «отвел их к убийцам».