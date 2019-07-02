Уникальную вакцину против смертельного заболевания разработали в России

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Роспотребнадзор разработал новую вакцину против лихорадки Эбола. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечается, ее представили на международной конференции по вопросам вакцинации против Эболы, которая прошла в Демократической республике Конго (ДРК) 28-29 июня.

Согласно ведомству, у новой вакцины нет побочных реакций. Кроме того, она дает эффективный защитный иммунитет против лихорадки.

Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году, затронув, в основном, такие страны, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия.

Ранее сообщалось, что заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов.