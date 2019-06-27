Реформы Петра I приписали украинцам

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что большинство реформ Петра I были сделаны украинцами, передает РИА «Новости».

По его словам, все реформы делались «украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями».

Брехуненко также усомнился реформаторских способностях первого российского императора. По словам историка, реформы Петра I «скопированы с голландского образца», а сам правитель «не знал, где брать эти образцы».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.