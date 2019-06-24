Как комары находят жертв, рассказали ученые

По словам энтомолога Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах, комары находят жертв по химическому следу из углекислого газа, передает Live Science.

Комары начинают ориентироваться на след от углекислого газа, летя против ветра, заявляет ученый. Это позволяет находить «цель» с расстояния до 50 метров.

В тесных помещениях комары принимают во внимание множество факторов, которые варьируются от человека к человеку, в том числе температуру кожи, наличие испарений и выделений. Однако наиболее важным фактором являются химические соединения, образующиеся микробами, которые живут на коже.

Микробы производят соединения из более 300 различных компонентов. По словам ученого, его состав зависит от окружающей среды и от генетической структуры человека.

Например, мужчины с большим разнообразием кожных микробов получали меньше укусов комаров, чем мужчины с менее разнообразными кожными микробами, говорится в исследовании, проведенном в 2011 году.

Ранее ученые выяснили, какую кровь больше всего любят комары.