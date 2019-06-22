Выявлены первые признаки болезни Паркинсона

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает Medicalxpress.

Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что истощение серотонина может стать начальной стадией заболевания, которая со временем будет прогрессировать.

Также ученые подчеркнули, что у людей, у которых есть нарушения в серотониновой системе, часто бывают грустными и сонливыми.

Ранее стало известно, что заболевания нервной системы будут лечить модифицированными клетками крови.