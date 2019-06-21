Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта. Об этом сообщает MedicalXpress.

По словам исследователей, у людей, который на протяжении 50 дней в году работали не менее десяти часов в сутки, риск инсульта был больше на 29% по сравнению с теми, кто не перерабатывал.

Они добавили, что у тех, кто регулярно работал в таком графике на протяжении 10 лет, риск инсульта увеличивался уже на 45%.

Ученые подчеркнули, что 10-часовой рабочий график особенно плохо сказался на здоровье тех, кому не было еще 50 лет.

В данном исследовании участвовали более 140 тысяч человек в возрасте ото 18 до 69 лет. За их здоровьем следили на протяжении семи лет.

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