Назван самый смертельный вид рака в РФ

По данным Минздрава страны, в 2018 году чаще всего россияне умирали от определенного вида онкологического заболевания. Об этом сообщает RT.

Речь идет о раке поджелудочной железы. В прошлом году, коэффициент летальности этого вида рака составил почти 40%.

Также выяснилось, что показатель летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков — 38,4%, а при раке пищевода — почти 30%.

В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.

Стоит отметить, что в 2018 году на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями состояли 3,7 миллиона жителей страны.

Ранее врачи назвали признаки рака у мужчин.