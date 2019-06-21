Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, старт состоялся в 18.43 по местному времени (00.43 мск).

Это был пятый запуск для Arianespace в этом году и второй — с использованием Ariane-5, уточняет агентство.

Ранее в госкорпорации Роскосмос прокомментировали сообщения о том, что из-за обнаруженной трещины в конструкции разгонного блока «Фрегат» может сорваться запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру.