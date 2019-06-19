Стало известно о смертельной опасности пляжей

Американские ученые рассказали о смертельной опасности для посетителей пляжей. Об этом сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

По их словам, угрозу представляют бактерии Vibrio vulnificus, которые могут попасть в организм людей через морепродукты или открытые раны во время купания.

Исследователи отметили, что данные бактерии переселяются все дальше на север из-за глобального потепления.

Они также уточнили, что зачастую бактерии не опасны для человека, однако иногда они могут способствовать развитию некротическего фасциита. Это заболевание, в свою очередь, может привести к ампутации конечности или летальному исходу.

Ранее сообщалось, что зафиксирована первая смерть после фекальной трансплантации.