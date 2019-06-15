Итальянский астронавт сравнил себя с выжатым носком

Итальянский астронавт Лука Пармитано после тренировки на центрифуге под Москвой заявил, что он «выжатый носок». Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что астронавт тренировался в центрифуге в подмосковном центре. Он должен отправится на МКС в конце июля.

По словам Пармитано, его последняя тренировка перед экзаменом была насыщенной. Он признался, что ему было «сложно и весело». Также он добавил, что после упражнений чувствовал себя, как «носок после цикла отжима в стиральной машине».

«Но я точно знаю, что чувствует носок после цикла отжима в стиральной машине, и почему они никогда не выходят попарно», — заключил Пармитано.

Ранее сообщалось, что на МКС сломался прибор для поиска антиматерии.