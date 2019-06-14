На поверхности Марса нашли эмблему «Звездного флота»

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Логотип Звездного флота из сериала «Звездный путь» засняла автоматическая межпланетная станция MRO на Марсе. Фотография была опубликована на сайте Аризонского университета.

Необычный объект был обнаружен на равнине Эллада в южном полушарии. Это всего лишь последствия вулканического извержения, поясняют исследователи. Ветер сформировал серповидные дюны, и когда их накрыло лавой, она, застыв, приняла такую форму. Ветра со временем развеяли пески, лавовые «слепки» же сохранились.

Их называют «призначными дюнами». На Земле их присутствие известно уже много лет, но на Марсе на них обратили внимание лишь недавно. Тем не менее, на одной только равнине Эллада специалисты насчитали уже около 300 таких образований. Еще 480 были обнаружены в Лабиринте Ночи — комплексе пересекающихся каньонов протяженностью 1200 км.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, когда на Марс отправится пилотируемая экспедиция.