В США избавляются от китайских онкологов

Ведущие американские институты пытаются убрать из своих стен китайских ученых-исследователей в области онкологии. Об этом сообщает Bloomberg.

Национальный институт онкологии в США активно занимается поиском ученых по всему миру в рамках программы Moonshot, которая стремится ускорить темпы разработки лечения онкологических заболеваний к 2022 году.

Ученый Сифэн Ву была уволена с поста директора Центра общественного здравоохранения и трансляционной геномики при Техасском университете, после того, как американские спецслужбы в ходе своего расследования сделали вывод о том, что она является двойным агентом. Также с должностей в Онкологическом центре им. Андерсона были сняты два ведущих китайско-американских доктора медицинских наук.

По мнению Bloomberg, «зачистка» ученых из Китая связана с торговой войной, которая сейчас ведется между США и Китаем, однако на этот раз предметом спора является здравоохранение, а не определенные товары.

Ранее сообщалось, что торговая война с США оставила китайцев без финала «Игры престолов».