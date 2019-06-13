Медведев назначил директора Курчатовского института

Дмитрий Медведев на встрече с членами олимпийской сборной России, завоевавшими медали на XXI зимних...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора Курчатовского института, сообщает РИА «Новости».

Им стал Александр Благов.

Он назначен на должность сроком на 5 лет.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.