Названа вероятность столкновения огромного астероида с Землей
Европейское космическое агентство (ЕКА) оценило риск столкновения огромного астероида с Землей.
ЕКА опубликовало список космических объектов, которые представляет потенциальную опасность для Земли.
Согласно этому списку, в сентябре 2019 года Земля гипотетически может столкнуться с астероидом 2006QV89. Ученые оценили шанс столкновения как один к семи тысячам.
По словам ученых, сейчас астероид находится в 6,7 миллиона километров от нашей планеты, а его размер сопоставим с футбольным полем.
Однако, подчеркнули ученые, наибольшую угрозу представляет астероид 2010RF12, который приблизится к Земле в 2095 году. Вероятность столкновения – один к шестнадцати.
Ранее сообщалось, что к Земле несется астероид размером с футбольное поле.