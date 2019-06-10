Названа вероятность столкновения огромного астероида с Землей

Европейское космическое агентство (ЕКА) оценило риск столкновения огромного астероида с Землей.

ЕКА опубликовало список космических объектов, которые представляет потенциальную опасность для Земли.

Согласно этому списку, в сентябре 2019 года Земля гипотетически может столкнуться с астероидом 2006QV89. Ученые оценили шанс столкновения как один к семи тысячам.

По словам ученых, сейчас астероид находится в 6,7 миллиона километров от нашей планеты, а его размер сопоставим с футбольным полем.

Однако, подчеркнули ученые, наибольшую угрозу представляет астероид 2010RF12, который приблизится к Земле в 2095 году. Вероятность столкновения – один к шестнадцати.

Ранее сообщалось, что к Земле несется астероид размером с футбольное поле.