Найден способ понизить артериальное давление

Ученые из Аризонского университета заявили, что понизить показатели артериального давления поможет сон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования.

По словам ученых, недосып является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов.

Хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина, добавили ученые.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.