Рогозин усложнил сотрудникам Роскосмоса выезд за рубеж

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, имеющих доступ к секретной информации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что правила были ужесточены после бегства за границу одного из высокопоставленных руководителей предприятий космической промышленности.

По словам одного из источников, по отрасли был выпущен приказ о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли. Он добавил, что новые правила, прежде всего, касаются руководителей.

Источник отказался раскрыть подробности приказа, сославшись на то, что он имеет гриф «для служебного пользования». При этом он заявил, что требования соответствуют законодательству России, но изложены в жесткой форме.

Ранее СМИ сообщили, что Рогозин напомнил подчиненным об уголовных делах против сотрудников Роскосмоса.