ФБР обнародовала доклад по Бигфуту

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовала 22-страничный доклад о Бигфуте, передает The Daily Caller со ссылкой на текст доклада.

Исследователи выяснили, что следы принадлежали оленю. Доклад в основном состоит из переписки агентов ФБР с Питером Бирном, директором информационного центра и выставки, посвященных Бигфуту.

Как отмечает издание, доклад свидетельствует о том, что ФБР всерьез исследовало следы, принадлежавшие таинственному животному.

Ранее военные рассказали, кому принадлежат найденные следы «снежного человека».