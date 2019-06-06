ФБР обнародовала доклад по Бигфуту
Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовала 22-страничный доклад о Бигфуте, передает The Daily Caller со ссылкой на текст доклада.
Исследователи выяснили, что следы принадлежали оленю. Доклад в основном состоит из переписки агентов ФБР с Питером Бирном, директором информационного центра и выставки, посвященных Бигфуту.
Как отмечает издание, доклад свидетельствует о том, что ФБР всерьез исследовало следы, принадлежавшие таинственному животному.
Ранее военные рассказали, кому принадлежат найденные следы «снежного человека».