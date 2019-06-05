Названы самые полезные для здоровья ягоды

Эксперты заявили, что самые полезные ягоды те, которые плохо культивируются, передает РИА «Новости».

По данным специалистов, самыми полезными ягодами признана брусника и голубика. При их выращивании не используются отравляющие вредные вещества, что позволяет ягодам сохранить свои полезные свойства.

Клубника же признана экспертами наименее полезной, так как она массового производства и при ее выращивании зачастую используют химические удобрения.

По словам кандидата медицинских наук врача Елены Ливанцовой, правильно выращенная ягода содержит: магний, медь, витамин С, фолиевую кислоту. Они благоприятно воздействуют на сердце и нервную систему, а также их можно употреблять в пищу людям, страдающим от диабета.

Ранее сообщалось, что в Москве предотвратили продажу тонны радиоактивных ягод и грибов.