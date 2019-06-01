Утверждение о пользе укусов клещей оценили в Роспотребнадзоре

После укуса клеща у человека не вырабатывается иммунитет к инфекциям, которые переносят насекомые, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Таким образом в ведомстве прокомментировали высказывание супруги экс-главы Красноярского края Виктора Толоконского, которая призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита из-за его пользы. По ее мнению, укусы клещей полезны, а клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами.

В ведомстве отметили, что клещи могут переносить возбудителей клещевого энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, туляремии, крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Кемерово и других опасных инфекций. Кроме того, этими заболеваниями можно заболеть повторно, поэтому иммунная защита от них является несовершенной, отметили в Роспортебнадзоре.