Роскосмос прекратил попытки оживить телескоп «Радиоастрон»

Государственная комиссия роскосмоса по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата (КА) «Спектр-Р» пришла в ходе состоявшегося заседания, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект «Спектр-Р». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

В начале января КА «Спектр-Р» перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом.

Космический аппарат «Спектр-Р» (Радиоастрон) проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника ценных научных данных о нашей Вселенной.

О том, что орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал выходить а связь, стало известно 11 января. С тех пор установить связь с аппаратом не удалось ни разу. Несмотря на отсутствие на настоящий момент связи с КА, по оценкам специалистов существовала вероятность, что контакт с КА можно восстановить, поскольку одной из причин могла быть накопленная радиация.