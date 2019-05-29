Диетолог оценила новый метод избавления от жира на животе

Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко прокомментировала исследование ученых об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе. Об этом пишет газета «Известия».

До этого ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе.

По словам диетолога, физические упражнение не помогут быстро и эффективно избавиться от жировых отложений на животе. В первую очередь, с жиром помогут справиться витамины.

«Необходимо ликвидировать дефицит... витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В», — добавила Денисенко.

Также диетолог подчеркнула, что в некоторых случаях физические упражнения и вовсе запрещены.

Ранее сообщалось, что Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе.