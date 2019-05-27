Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» при старте с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, электрический искровой разряд попал в ракету при отрыве от стартового стола.

Однако молния на работу ракеты не повлияла. Спутник все равно вышел на орбиту в расчетное время.

До этого стало известно, что пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом прошел успешно.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка.