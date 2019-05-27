Названа неожиданная польза жары в офисе
Ученые из Университета Южной Калифорнии, что в холодных офисах женщины хуже справляются с работой. Исследование было опубликовано в журнале Plos One.
При жаре у женщин наблюдается увеличение производительности труда, в том числе они начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами.
По мнению исследователей, температура оказалась связана не столько со способностью решать те или иные задачи, сколько с прикладываемыми к этому усилиями — в тепле девушки выполняли задания более охотно и старательно.
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