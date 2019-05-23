Рогозин рассказал о замене «Союзов»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новые российские ракеты грузоподъемностью 9 тонн заменят «Союзы». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, создания двигателя для данной ракеты будет заложено в новую редакцию Федеральной космической программы.

Он также добавил, что двигатель новой ракеты будет метановым.

Рогозин подчеркнул, что это позволит выйти на «многоразовость».

Ранее Рогозин заявил, что основной причиной аварий ракетно-космической техники является человеческий фактор.