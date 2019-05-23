Рогозин рассказал о замене «Союзов»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новые российские ракеты грузоподъемностью 9 тонн заменят «Союзы». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, создания двигателя для данной ракеты будет заложено в новую редакцию Федеральной космической программы.
Он также добавил, что двигатель новой ракеты будет метановым.
Рогозин подчеркнул, что это позволит выйти на «многоразовость».
Ранее Рогозин заявил, что основной причиной аварий ракетно-космической техники является человеческий фактор.