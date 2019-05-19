Спутник полетит к Луне на российской станции

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» может отправить на Луну зарубежный малый спутник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник добавил, что это может быть малая автоматическая межпланетная станция или луноход, или кубсат.

«Масса «Луны-25» составляет 1750 килограммов, а ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» при запуске с космодрома Восточный может отправить к Луне полезную нагрузку массой до 2200 килограммов», — пояснил источник.

Таким образом, на станции «Луна-25» появляется возможность доставки на Луну зарубежного спутника массой около полутонны.