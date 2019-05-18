Ученые усомнились в расшифровке манускрипта Войнича

Бристольский университет убрал со своего сайта недавнее объявление о расшифровке знаменитого манускрипта Войнича и заявил, чте не имеет отношения к этому исследованию. Ранее британский лингвист Джерард Чешир из этого университета заявил, что текст, по его словам, был написан на вымершем языке и посвящен женскому здоровью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Romance Studies.

Манускрипт Войнича — это загадочная рукопись XV века, над расшифровкой которой ученые бьются уже не один десяток лет. Ее приобрел в 1912 году антиквар Вильфрид Войнич, чьим именем она и названа. По словам Чешира, манускрипт написан на протороманском языке — предке многих романских языков. Новость о расшифровке рукописи стала мировой сенсацией, однако вызвала немало критических отзывов в научном мире. По словам официального представителя университета, «качество исследования вызвало озабоченность», после чего новость было решено удалить.

Кроме того, статья ученого была встречена со скептицизмом в научном мире, вопросы возникли как самому ученому, так и к университету. «Исследование было личной работой автора, не аффилированной с Бристольским университетом», — говорится в заявлении университета.