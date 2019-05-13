Стартовало изготовление корпуса первого космического корабля «Федерация»

В России началось изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения «Федерация». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным источника, корпус корабля будет создан из алюминия.

Ранее сообщалось, что в госкорпорации Роскосмос рассказали, что новые космические корабли, которые сейчас называются «Федерация», могут быть переименованы в честь первых российских кораблей, построенных Петром I.

В Роскосмосе отметили, что в качестве нового названия предлагаются «Орел», «Флаг» или «Аист». При этом подчеркивается, что это лишь идея, и окончательное решение по этому вопросу не принято.

Первый испытательный полет «Федерации» запланирован на 2022 год.