Россиянин стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады

Школьник из Москвы Григорий Бобков занял абсолютное первое место на XX Азиатской физической олимпиаде, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу российского минпросвещения.

Отмечается, что олимпиада проходила с 5 по 12 мая 2019 в австралийском городе Аделаида. Одиннадцатиклассник занял абсолютное первое место с результатом 33,4 баллов из 50 возможных, за что получил золотую медаль.

Золото олимпиады получил еще один москвич — Алексей Шишкин. Кроме того, еще четверо российских школьников завоевали серебряные медали, а одна россиянка — бронзовую.

Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали 4 золотые медали на Международной олимпиаде по физике.