Во Флориде состоялся старт грузового корабля Dragon

Во Флориде состоялся первый после аварии старт грузового корабля Dragon. Успешный запуск компания SpaceX подтвердила в твиттере.

Миссия носит название CRS-17: это семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

Среди этих грузов – 338 кг продуктов для членов экипажа. 357 кг оборудования для американского сегмента станции, 75 кг компьютерного оборудования, и 11 кг грузов, отправляемых по заказу госкорпорации Роскосмос.

Также успешно прошло приземление первой ступени на баржу Of Course I Still Love You.

Ранее запуск был отменен из-за проблем с электрикой на барже.