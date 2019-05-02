Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Спортсменка Валерия Барченко назвала продукты, которых не должно быть в рационе у женщин, передает портал MedikForum.

По ее словам, женщины, чтобы сохранить красоту, не должны употреблять алкоголь, пить кофе, есть соленья, маринованные продукты и фастфуд.

Барченко добавила, что если женщина хочет избавиться от лишнего веса, ей следует снизить употребление соли.

Женщинам после 45 лет Барченко порекомендовала отказаться от употребления картофеля и моркови, так как это «калорийные» овощи.

Ранее японские ученые нашли связь между употреблением риса и снижением риска ожирения.