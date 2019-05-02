Признаки смертельных заболеваний раскрыли ученые

Британский доктор Кристиан Йессен во время лондонской медицинской конференции рассказал о признаках серьезных заболеваний, которые можно распознать заранее. Результаты его исследования опубликовала газета Express.

Согласно исследованию Йессена и его коллег, большинство заболеваний можно распознать по состоянию стоп. Так, людям, которые предрасположены к диабету, следует регулярно посещать ортопеда.

Медики пояснили, что повышение уровня сахара в крови отрицательно сказывается на кровообращении, что повреждает нервы, и больной теряет чувствительность в ногах. Таким образом, человек может натереть ногу, и не заметит заражения.

Также сообщается, что холодные и бледные ноги могут говорить о закупоренных артериях и, соответственно, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Постоянная мышечная слабость говорит об аритмии и неврологических болезнях.

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