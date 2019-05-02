Ученые нашли кокаин в британских креветках

Группа экспертов из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка собрала образцы пресноводной фауна из пяти рек в разных регионах графства и нашла во всех креветках кокаин, сообщает русская служба «Би-би-си».

Отмечается, что пробы фауны были сделаны в трех зонах каждой из рек — у истока, возле устья и в середине русла. Во всех креветках без исключения был обнаружен кокаин. Также отмечается, что в некоторых креветках были обнаружены следы кетамина.

Профессор Университета Саффолка Ник Бери удивился полученным результатам и подчеркнул, что ученым только предстоит выяснить, является ли данная проблема исключительно региональной или касается страны и мира.

В прошлом году сообщалось, что в шведских креветках обнаружили следы боевых химических веществ.