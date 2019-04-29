Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО «Техномаш», арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее судья отложила заседание об аресте Панова по ходатайству прокуратуры, которая попросила для следствия дополнительное время на обоснование причастности подозреваемого к преступлению.

Обвинители считают, что Панов причастен к хищению из госбюджета более 400 млн руб. при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Ранее сообщалось, что Панова просят арестовать по делу о мошенничестве.