Протестирована вакцина против рака

Американские ученые протестировали на пациентах разработанную ими вакцину против рака толстой и прямой кишки. Отчет об испытаниях вакцины опубликован в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Как отмечается, эта вакцина направлена на предотвращение развития вторичного рака, поскольку каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.

Уточняется, что после введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они воздействуют на белок, обнаруживающийся в злокачественных опухолях.

Причем в исследовании подчеркивается, что вакцина не привела к каким-то серьезным побочным эффектам.

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