О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время на модернизацию «гагаринского старта» под новую ракету «Союз-2» нет средств.

Как отмечается, из-за прекращением эксплуатации этой площадки принято решение о переводе служб и сотрудников на 31-ю площадку космодрома.

Ранее сообщалось, что Роскосмос отправит туристов облететь Землю по маршруту Гагарина.