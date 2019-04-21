Названа дата пуска новой ракеты «Союз-5»

Пуск первой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур запланирован на вторую половину 2022 года, сообщает РИА «Новости».

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый «Союз-5» полетит в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что запуск американского космического корабля Starliner с первым экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется 1 ноября.

В 2011 году американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle были выведена из эксплуатации. С этого момента все экипажи на МКС доставляет только российский «Союз».