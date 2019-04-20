Как снизить риск смерти после инфаркта, выяснили ученые

Ученые из Бразилии выяснили, что отсутствие завтрака и ужин перед сном связаны с повышенным риском смерти после инфаркта. Об этом сообщает EurekAlert!.

По данным специалистов, эти привычки могут привести к стенокардии и вызвать повторный сердечной приступ.

Как отмечается, отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в четыре-пять раз повышает вероятность смерти после инфаркта.

При этом, по словам ученых, корректировка режима питания позволяет улучшить показатели сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что кардиологи нашли способ продлить жизнь сердечникам.