Древнейшую молекулу во Вселенной обнаружили астрономы

Ученые впервые обнаружили внутри планетарной туманности в созвездии Лебедя следы древнейшей молекулы во Вселенной. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Nature.

Как отмечается, астрономы увидели следы соединения двух элементов, которые существовали во Вселенной еще до появления звезд. Речь идет о соединении гелия и водорода.

«Отсутствие следов этой молекулы в космосе было одной из самых больших загадок в астрономии. Этот хэппи-энд развеял наши сомнения в том, что мы понимаем, как работала химия в ранней Вселенной», — заявил Рольф Гестен из института радиоастрономии в Германии.

Уточняется, что после Большого взрыва во Вселенной существовали три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Но спустя 300 миллионов лет возникли более тяжелые элементы. И одной из таких тяжелых молекул стал гидрид гелия — соединение нейтрального гелия и положительно заряженного протона.

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