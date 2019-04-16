Путин призвал применять космические разработки в ЖКХ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль и использовать ее возможности для решения задач в других областях, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль», — отметил Путин.

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Президент призвал внедрять современные модели управления, учиться эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни, например, в таких базовых отраслях как телекоммуникации, связь, ЖКХ, медицина, транспорт. Также одним из ключевых направлений он назвал наращивание экспорта

Ранее Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли.