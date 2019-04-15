Живое сердце впервые напечатали на 3D-принтере

Ученые из Тель-Авивского университета впервые смогли напечатать живое сердце из человеческой ткани в формате 3D. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается, профессор университета Тал Двир напечатал при помощи 3D-принтера за три с половиной часа живое пульсирующее сердце.

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Уточняется, что в ходе эксперимента были «распечатаны» несколько десятков сердец. Их планируют пересадить животным, чтобы проверить, как хорошо они работают. При этом размер сердце составляет два с половиной сантиметра — примерно как сердце кролика.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали математическую модель, облегчающую обнаружение мутаций в генах.