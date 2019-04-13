После неудачи на Луну будет отправлен новый израильский аппарат

Израильская компания SpaceIL намерена построить и запустить на Луну автоматическую станцию «Берешит-2» после крушения космического аппарата «Берешит» 11 апреля. Об этом заявил глава компании Моррис Кан в интервью израильскому 12-му каналу, цитаты из которого приводит ТАСС.

Кан отметил, что он осмыслял случившуюся неудачу.

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«И, учитывая всю поддержку, которую я получаю, поддержку от людей со всего мира, я объявляю сегодня о начале нового проекта: «Берешит-2», — сказал Кан.

Он добавил, что начатое дело будет завершено.

Ранее сообщалось, что израильский стартап получит $1 млн после неудачной посадки на Луну.