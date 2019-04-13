Ученые назвали идеальный завтрак для больных диабетом

В Канаде ученые из университета Британской Колумбии назвали идеальный завтрак для диабетиков. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

По словам ученых, диабетикам лучше потреблять низкоуглеродный завтрак с высоким содержанием жиров, который помогает контролировать уровень глюкозы в течение дня.

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Как отмечается, исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что омлет, являющийся жирным и низкоуглеродным завтраком, предотвращает выброс сахара, который происходит у больных диабетом, сразу после приема пищи. Причем эффект сохранятся на протяжении всего дня.

«...общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью», — отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.

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