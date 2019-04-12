Ученые выбрали имя для черной дыры из галактики М87

<img src="//img.gazeta.ru/files3/595/12294595/hole-pic905-895x505-39073.jpg">

Черная дыра в центре галактики М87 получила имя Поэхи (Powehi). Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о черной дыре, первое фото которой было получено астрономами проекта Event Horizon Telescope.

Как отмечается, имя для черной дыры выбрал профессор Гавайского университета Ларри Кимура.

Реклама

При этом в гавайской мифологии мироздания По обозначает «необъятную пустоту» и описывается как «черная воронка».

Ранее было опубликовано первое в истории изображение черной дыры.