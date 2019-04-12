Ученые выбрали имя для черной дыры из галактики М87
Черная дыра в центре галактики М87 получила имя Поэхи (Powehi). Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, речь идет о черной дыре, первое фото которой было получено астрономами проекта Event Horizon Telescope.
Как отмечается, имя для черной дыры выбрал профессор Гавайского университета Ларри Кимура.
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При этом в гавайской мифологии мироздания По обозначает «необъятную пустоту» и описывается как «черная воронка».
Ранее было опубликовано первое в истории изображение черной дыры.