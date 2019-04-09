Генпрокуратура назвала объем хищений в Роскосмосе

В поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 млрд руб. С документом ознакомилось РИА «Новости».

Отмечается, что выделенные деньги должны были пойти на создание «новейших разработок вооружения».

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Подчеркивается, что по результатам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела.

Ранее в Роскосмосе объяснили «хищения средств» неправильной отчетностью.