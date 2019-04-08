Ученые пересчитали девственниц Японии

В Японии выросла доля девственников среди гетеросексуальной молодежи, выяснили специалисты Токийского университета. Исследование было опубликовано в журнале BMC Public Health.

Исследователи проанализировали данные, собранные в рамках Национального исследования рождаемости в Японии, которое проводится каждые пять лет. За последние 30 лет в каждом из них участвовало от 11 до 18 тыс. человек.

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Если в 1992 году среди 18-39-летних японцев в гетеросексуальные половые контакты не вступали 21,7% женщин и 20% мужчин, то к 2015 году их количество возросло до 24,6% и 25,8% соответственно. При этом количество девственников возросло не только среди молодежи, но и среди тридцатилетних. Среди 30-34-летних японцев число девственников возросло с 6,2% до 11,9% среди женщин и с 8,8% до 12,7% среди мужчин. Среди 35-39-летних — с 4% до 8,9% среди женщин и с 5,5% до 8,9% среди мужчин. Однополые отношения не учитывались.

Мужчины были более склонны вступать в половые отношения, если имели постоянную полную занятость и жили в городах-миллионниках. Среди малообеспеченных мужчин число девственников было в 10-20 раз выше, чем среди тех, кто хорошо зарабатывал. Женщины же, наоборот, чаще занимались сексом, если у них был небольшой доход. Такая разница, по словам исследователей, обусловлена наличием замужних домохозяек — среди работающих женщин больше девственниц, чем среди тех, кто вышел замуж и ведет хозяйство.

Исследователи отмечают, что японцы в целом достаточно поздно начинают половую жизнь. Причины этого предстоит установить дополнительно, как и влияние на половую жизнь японцев тенденций на рынке труда, изменений образа жизни и ожиданий от отношений, роста популярности онлайн-знакомств и других факторов.