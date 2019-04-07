Ученые вынесли «приговор» Большому Барьерному рифу

Австралийские и британские исследователи заявили, что Большой Барьерный риф теряет способность к восстановлению из-за глобального потепления. Об этом говорится в научном журнале Nature.

По словам ученых, в 2018 году количество личинок коралловых полипов сократилось на 89%.

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Как отмечается, из-за повышения температуры кораллы обесцвечиваются, что снижает их способность восстанавливаться и ведет к разрушению.

Около половины Большого Барьерного рифа Австралии погибло в 2016 и 2017 годах, уточнили ученые.

Они добавили, что с 2044 года массовое обесцвечивание может стать ежегодным явлением. Это, в свою очередь, приведет к сокращению разнообразия морских видов, там обитающих.

Ранее сообщалось, что Австралия выделит $500 млн на защиту Большого барьерного рифа.